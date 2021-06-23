В Украине представлено уникальное исследование о творчестве Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной библиотеке имени В.И.Вернадского Национальной академии наук Украины состоялась презентация библиографического исследования "Переводы и исследования творчества выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви в Украине (1917-2020)", сообщила Trend Life модератор мероприятия, представитель Бакинского международного центра мультикультурализма в Украине Марина Гончарук.

Организаторы мероприятия - Бакинский международный центр мультикультурализма совместно с Национальной библиотекой имени В.И.Вернадского, входящей в десятку библиотек мира (ее фонд насчитывает более 15,8 миллиона единиц). Презентация приурочена к 880-летию со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

В работу вошли: систематизированная информация о переводах произведений Низами на украинский язык, исследования украинских ученых о Низами и его творчестве, а также статьи и другие материалы о великом азербайджанском поэте и мыслителе, хранящиеся в библиотечных фондах.

От имени дирекции НБУ им. В.И.Вернадского выступила заведующая отделом международной информации и зарубежных связей Татьяна Арсеенко, которая поблагодарила Бакинский международный центр мультикультурализма за сотрудничество и поддержку знакового и фундаментального проекта, направленного на развитие украинско-азербайджанского сотрудничества в сфере культуры и литературы, а также популяризацию творческого наследия Низами в Украине.

Советник Бакинского международного центра мультикультурализма Айтен Гахраман через онлайн-платформу Zoom поприветствовала участников мероприятия, поблагодарила коллектив отдела научно-библиографической информации НБУ им.В.И.Вернадского за проведение исследования, а также рассказала об идеях мультикультурализма и толерантности, общечеловеческих ценностях и гуманизме в творчестве Низами Гянджеви.

Доктор наук по социальным коммуникациям, заведующая отделом научно-библиографической информации НБУ им.В.И.Вернадского Татьяна Добко провела детальную презентацию исследования, в рамках которой остановилась на самых знаковых периодах популяризации Низами в Украине и наиболее фундаментальных переводческих и исследовательских работах украинских ученых и переводчиков. В частности, она отметила важность издания в 1947 году единственной полностью переведенной на украинский язык поэмы Низами "Лейли и Меджнун" (в переводе Леонида Первомайского).

Также посредством Zoom выступил сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Фахри Угурлу, который рассказал о роли творчества Низами в истории литературы Азербайджана и возможностях популяризации и актуализации его произведений.

В свою очередь, модератор мероприятия Марина Гончарук рассказала о значении библиографического исследования для дальнейшей популяризации творчества Низами в Украине, а также проанализировала отдельные пункты этой работы. Также были озвучены тезисы о том, в каких исследованиях и переводах произведений Низами нуждается украинская аудитория. Было отмечено, что это исследование создает новые возможности и привлечет к изучению творчества Низами множество украинских ученых.

От имени Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук вручила благодарственные сертификаты и подарки членам коллектива, который проводил исследование, а также представителям библиотеки, после чего передала в ее фонд новые книги.

С докладами на презентации выступили сотрудники, которые участвовали в проведении исследования: старший научный сотрудник, кандидат исторических наук Александр Дудник, младшие научные сотрудники Андрей Жабин, Анжела Шумилова и Светлана Блиндарчук. В мероприятии также приняли участие кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег Купчик, начальник отдела международного сотрудничества и академической мобильности Киевского национального лингвистического университета Анастасия Пожар, директор Центра азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева Киевского национального лингвистического университета Интигам Шихизаде, доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" Фархад Туранлы (по Zoom), заведующая Киевской библиотекой имени Самеда Вургуна Галина Чеботарева, студенты-азербайджанисты Киевского национального лингвистического университета, студенты-востоковеды Киевского национального университета имени Тараса Шевченка, студенты Киевского национального университета культуры и искусств, ученые, преподаватели.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)