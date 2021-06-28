Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 28 июня 2021 15:42 (UTC+04:00)
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Испания, начало XVII века. После смерти Дон Кихота прошло семь лет. Имя рыцаря печального образа становится легендой. Но какова была дальнейшая судьба его верного оруженосца, а главное - дамы его сердца Дульсинеи Тобосской? Создатели фильма представили свою версию событий, случившихся в далеком прошлом, - столь же фантастическую, сколь и реальную…

Для актрисы Натальи Гундаревой 1980 год стал самым плодотворным. На экраны вышло сразу пять картин с её участием, среди которых был двухсерийный художественный музыкальный фильм "Дульсинея Тобосская" - экранизация режиссером Светланой Дружининой мюзикла Геннадия Гладкова по одноимённой пьесе Александра Володина. Сюжет является своеобразным продолжением событий романа "Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский". Для Натальи Гундаревой, сыгравшей более 80 ролей в театре и кино, этот фильм стал одним из лучших в ее творчестве. Ее стали называть "русская Дульсинея", а в Азербайджане - "Дульсинея Бакинская". Фильм целиком был снят в Азербайджане – старинная часть Баку Ичери шехер стала "Толедо", а в Гобустанском заповеднике снимались "пейзажи Испании" и "окрестности Эль-Тобосо".

По произведению Мигеля Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", обедневший дворянин из Ла-Манчи, немолодой Алонсо Кихано, сойдя с ума от круглосуточного чтения рыцарских романов, решает стать странствующим рыцарем. Он берёт себе новое имя - Дон Кихот и выбирает даму сердца, ибо, со слов героя, "рыцарь без любви, что тело без души". Ею становится обычная девушка из соседней деревни Эль-Тобосо - Альдонса Лоренсо, наречённая главным героем Дульсинеей Тобосской, красивейшей из всех женщин. Во имя неё он совершает подвиги, всегда и везде славя её имя. При этом Дон Кихот сам до конца не уверен в её существовании, на страницах романа она ни разу не появляется, но многократно описывается словами разных персонажей. Дон Кихота сопровождает в странствиях верный оруженосец Санчо Панса.

В фильме "Дульсинея Тобосская" Санчо Панса отправляется в деревню Эль-Тобосо и находит там крестьянку Дульсинею. Он рассказывает историю странствий и страданий Дон Кихота женщине, которая и не подозревала, что была дамой сердца знаменитого рыцаря. Дульсинея решает переехать в Толедо, где знакомится со странным молодым человеком - доном Луисом, который очень похож на созданный в её душе идеальный образ рыцаря и мужчины. Ради него Дульсинея бросает Толедо и отправляется в странствия, повторяя путь того, кто безнадёжно любил её. Это безумно трогательная и невероятно романтичная история любви с великолепными музыкальными номерами.

Сразу после премьеры режиссеру позвонил актер Иннокентий Смоктуновский и сказал: "Светлана, могу тебя поздравить: сегодня у тебя появилось большое количество врагов". Т.е. фильм получился таким, что даже вызвал зависть коллег. Иннокентий Смоктуновский высоко оценил роль главной героини Натальи Гундаревой, и во всех интервью повторял: "После "Дульсинеи Тобосской" я понял, что Гундарева – настоящий талант, она одновременно и кухарка, и мадонна, и служанка, и королева".

Фильм был снят на "Мосфильме" по заказу Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. Худсовет долго не утверждал Наталью Гундареву на эту роль. Дульсинея представлялась худсовету гораздо стройнее и тоньше, и отдавалось предпочтение Ирине Муравьевой. Но на кандидатуре Гундаревой настояла Светлана Дружинина.

Съёмки осложнялись тем, что у Натальи Гундаревой был перелом ступни, и приходилось неоднократно снимать гипс, использовать крупные планы. Но она мужественно терпела. В одном из эпизодов, по задумке режиссера, Дульсинея игриво показывала ножки своему возлюбленному Луису, что тоже не вызвало одобрения членов Худсовета.

Светлана Дружинина вспоминала: "Мне сказали: "Ноги убирайте!" И я долго упрашивала, говорила: "Оставьте, ничего худого нет! Вы же бываете на пляже, носите купальники". И тогда я вырезала один-единственный кадр – ноги. Но осталось её движение рук. Она поднимает юбку. Этот её победоносный взгляд, яркая улыбка и брошенные руки. И уж дальше всё идёт на воображение каждого зрителя. Что было там, внизу, что он увидел. Может быть, даже гораздо выше и более соблазнительно, чем те ноги, которые мы так деликатно сняли".

В фильме снялись такие известные актеры, как Борис Плотников, Александр Назаров, Валентина Талызина, Татьяна Пельтцер, Борислав Брондуков, Екатерина Дурова и другие. За Гундареву в фильме поёт Елена Камбурова. В эпизодах снимались азербайджанские актеры, а в массовках - жители города.

Фотограф Борис Добин в те годы работал в Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана (ныне живет в Израиле), где проходили съемки. Вместе с детьми он также снялся в фильме: "Нас переодели в испанскую одежду. Младшую дочку, которой было два с половиной года, сняли крупным планом, распустили ей черные волосы, вдели ей туда цветок, дали в руки большую книгу и сказали, чтобы она ее перелистывала. Она это делала, но страницы все время задевали ей за нос, было очень смешно. Мы подружились с Дружининой и ее мужем, по ее просьбе я им напечатал много фотографий для "Мосфильма". С Натальей Гундаревой мы очень мило общались и она даже иногда отдыхала в моей фотолаборатории, она была человеком общительным и с большим чувством юмора и очень простой в общении, хотя уже была очень известной актрисой, но не было у нее звездной болезни".

Борис Плотников, сыгравший возлюбленного Дульсинеи - Луиса, вспоминал: "Уверен, что Альдонса, ради которой "рыцарь печального образа" готов на любые подвиги, была именно такой, какой сыграла ее Наталья Гундарева. Необыкновенно женственная и мягкая, и в то же время страстная и умеющая за себя постоять. Лиричная и застенчивая, но мужественная и решительная... Как повезло нам всем! Такая актриса, такая женщина в современном кинематографе – большая редкость. Она излучает теплоту и нежность, с которыми для каждого из нас связан образ матери. Поэтому Наталья Гундарева для миллионов зрителей всегда будет любимой и родной".

Наталья Гундарева в одном из интервью сказала, что съемки в Баку проходили очень интересно, вызвали большой интерес жителей города, каждый старался помочь, угощал чаем, национальными сладостями и блюдами, приглашал творческий коллектив в гости. Она рассказала, что к роли отнеслась с особым философским подходом.

"В телефильме "Дульсинея Тобосская" есть несколько кусков, где я почувствовала, что распахнулась как в театре! Самое важное в произведении – это возможность каждого персонажа ощутить в себе черты донкихотства: высокого благородства, чуть старомодного рыцарства, романтических порывов, устремленности к духовным высотам. Все ищут ответа на вопросы, вечно волнующие человека: зачем люди живут? как надо жить? и что есть истинное и непреходящее в жизни? За что мы все ратуем? К чему сводятся усилия художников? К тому, чтобы гармонизировать личность. Гармония чувств, гармония человеческих взаимоотношений, гармония дела твоей жизни и твоего очага - вот что волнует всех нас".

(Автор: Вугар Иманов)

Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Гобустан и Баку – Испанией. Почему в знаменитом фильме запретили снимать ноги актрисы? (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Пентагон сообщил, что США уведомили другие страны о нанесении авиаударов в Ираке и Сирии США 04:14
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ВВС США нанесли авиаудары по объектам вооруженных группировок в Ираке и Сирии США 03:38
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Посол Израиля в США сообщил, что подал в отставку Израиль 01:46
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