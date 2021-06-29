Из Баку в Казань: Масштабная выставка "Искусство ковра – эволюция смыслов"

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в городе Казань (Республика Татарстан, Россия) будет показана масштабная экспозиция, посвященная теме азербайджанского ковроткачества, его традициям и современному воплощению, сообщили Trend Life в Азербайджанском национальном музее ковра.

С 8 июля в музее-заповеднике "Казанский Кремль" начнет работу выставка "Искусство ковра – эволюция смыслов". Казанский зритель получит уникальную возможность увидеть ковры в исторической перспективе, погрузиться в мир орнаментов и потаенных смыслов.

Азербайджанский национальный музей ковра, первый в мире музей такого профиля, обладающий самым полным в мире собранием азербайджанских ковров, продемонстрирует замечательные классические произведения коврового искусства, сотканные на рубеже XIX–XX столетий. Каждый из ковров являет собой характерный по особенностям орнамента, колорита и технических приемов образец той или иной региональной традиции.

Искусство азербайджанского ковроткачества, внесенное в 2010 году в Репрезентативный список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, процветает и ныне, непрерывно обогащаясь новыми подходами, но не теряя при этом древних традиций.

Современные художники создают произведения на новом витке спирали развития древнего искусства. Именно это обстоятельство объединяет представленные на данной выставке традиционные азербайджанские ковры и авторские произведения Чингиза Бабаева, работающего под творческим псевдонимом CHINGIZ.

Современный художник, будучи носителем традиций и культурных норм своего народа, в эскизах и коврах, сотканных по этим эскизам, разрабатывает собственный язык орнаментов, новую драматургию ковра. Не искажая традиции азербайджанского ковроткачества, он интерпретирует их, создавая остросовременное искусство. Так, новые авторские ковры оппонируют классическим произведениям, вступая с ними в диалог, преодолевая тем самым расстояние и время. Ключом к творчеству мастера может служить инсталляция "Чистая история", также представленная на этой выставке. Ковер без орнамента, однотонный, оттенка натуральной шерсти, являет собой основу основ, своего рода tabula rasa – это апелляция к вечности: многие символы разных эпох "осыпались" с него за прошедшие столетия.

В документальном фильме в рамках выставки Чингиз Бабаев поделится со зрителями тайнами творческого процесса, расскажет о философии традиционного ковра и его современном прочтении.

На открытии выставки планируется присутствие куратора проекта – директора Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликовой, а также автора современных ковров Чингиза Бабаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)