Эта история началась в столице СССР, продолжилась в Азербайджане и завершилась на Кубе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Эта история началась в 80-х годах в столице СССР Москве, в 2015 году продолжилась в Азербайджане и завершилась на Кубе. Бывший боксер, олимпийский призер Ильгар Сулейманов, ставший преподавателем физкультуры в одной из деревенских школ, ведет размеренную, но одинокую жизнь. Однажды раздается стук в его дверь, он её открывает и... после этого, выражаясь боксёрским языком, попадает в состояние грогги (одномоментное ухудшение состояния, находящегося на ногах боксёра, после получения им удара в подбородок), и начинает бой с тенью своей жизни… Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь…

Об этом повествует новая картина "Olimpiya" режиссёра и директора студии "Mozalan" Али-Саттара Гулиева, снятая по заказу Министерства культуры Азербайджана. Съемки прошли в Баку, Загатале и Балакене, сообщает Trend Life. Фильм снят киностудией "Mozalan" в жанре мелодрамы.

Автор сценария – Рустам Бабазаде, оператор-постановщик – Надир Мехтиев, художник-постановщик – Ариф Нифтиев, режиссер – Акиф Рустамов, композитор - Роман Шульга, исполнительный продюсер – Тарлан Бабаев.

В фильме играют известные актеры, среди которых народные артисты Гурбан Исмайлов, Мабуд Магеррамов, Гаджи Исмайлов, Шамиль Сулейманлы, Видади Гасанов, заслуженный артист Расим Джафар, актеры Кямаля Исрафилова, Азер Айдемир, Вюсал Гаджигадир, Гюнель Мамедова и другие.

(Автор: Вугар Иманов)