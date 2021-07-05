С Земли гуннов в Страну огней - праздничный вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку, в Международном фонде тюркской культуры и наследия (Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu) прошел праздничный вечер, посвященный 140-летию всемирно известного венгерского композитора, пианиста и музыковеда-фольклориста, признанного классика музыки XX века Белы Бартока (Бела Виктор Янош Барток), сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, культуры и науки, в том числе народный писатель Эльчин Эфендиев, народный артист Мурад Гусейнов, писательница Гюнель Рзаева, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова и другие.

На открытии президент фонда Гюнай Эфендиева отметила, что весь жизненный и творческий путь Белы Бартока является примером мужества и благородства. Его произведения, считающиеся и сегодня одним из высших достижений музыкальной культуры XX века, отражают собственный индивидуальный стиль композитора.

"Бела Барток был не только великим композитором и пианистом, но и музыкальным этнографом, глубоко изучившим народное творчество. Он был одним из самых известных исследователей восточноевропейского и тюркского фольклора в Европе. Чувствуя схожесть венгерской и тюркской народной музыки, исследуя и сравнивая их, композитор доказал их генетическую связь. И действительно, близость тюркской и венгерской культур на протяжении всей истории способствовала созданию тесных связей между тюрками и венграми. Само название страны наглядно демонстрирует эту связь. Весь мир называет страну мадьяр – Венгрию – Землей гуннов", - сказала Гюнай Эфендиева.

Посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи поблагодарил Гюнай Эфендиеву за организацию вечера и подчеркнул важность мероприятия в деле дальнейшего развития культурных связей между народами.

"Венгрия уже два года является страной-наблюдателем Международного фонда тюркской культуры и наследия, и в этом направлении мы углубляем наше сотрудничество с тюркским миром. Мы считаем тюркоязычные народы друзьями и братьями в силу нашего общего исторического и культурного происхождения", - подчеркнул дипломат.

Отметив, что Бела Барток изучал научную литературу и тюркский язык в Будапеште, посол добавил, что композитор также исследовал коллекцию записей народной музыки, собранную Стамбульской консерваторией у турецких народных исполнителей.

На мероприятии в исполнении созданного под эгидой Фонда камерного оркестра "Деде Горгуд" была представлена концертная программа из произведений композитора "Дивертисмент" и "Румынские народные танцы". Камерный оркестр "Деде Горгуд" создан с целью популяризации богатой культуры и искусства тюркского мира, включая народное творчество и произведения великих композиторов, на международной арене. Художественный руководитель и дирижер оркестра - народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

(Автор: Вугар Иманов)