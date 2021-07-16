Тяжелая исповедь наркомана от азербайджанской писательницы с мистическими способностями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла презентация новой книги "Интуиция"писательницы Лалы Умуд (Багирова), организованной женским сообществом İZ (İnamlı və Zərif), сообщает Trend Life.

В книгу вошли 9 рассказов, в которых автор затрагивает серьезные темы. В частности, рассказ "Как я нашел дорогу в ад" основан на реальной истории жизни некогда благополучного молодого человека, оступившегося и оказавшегося в тисках наркомании, прошел через все круги кошмара.

"Это достаточно тяжелый рассказ-исповедь, мемуары человека, попавшего в липкую паутину наркомании и не сумевшего до конца избавиться от пагубной привычки. Мне передали записи с условием, что я донесу их до читателя. Очень хотелось бы, чтобы это произведение кого-то оградило, уберегло от страшного...", - отметила Лала Умуд.

В сборник также вошли рассказы о любви и дружбе, об Азербайджане, наших интересных обычаях и добродушии людей. Например, один из рассказов называется "Нижняя Нагорная" - про старый район Баку, о том, как в тесных дворах люди жили как одна семья, как играли в нарды, домино и лото, вместе пили чай из самовара, вместе отмечали праздники и свадьбы и приходили на помощь в тяжелые минуты.

По словам писательницы, название книги выбрано не случайно - у нее сильно развито чувство интуиции, что часто помогает в жизни.

Интуиция - способность понимать происходящее мгновенно и вне сознательного контроля, не прибегая к осознанным умозаключениям и рассуждению. Мистическая интуиция понимается как знания, полученные от Высшей силы, рациональная интуиция основывается на опыте и противопоставляется рассуждению, развернутому дискурсивному мышлению.

" Возможно, что мистика действительно присутствует, но все объяснимо наукой и уникальным человеческим даром - умением сопереживать и любить, чувствовать всей душой и сердцем. Даже когда создаю произведения, мне хочется прочувствовать этот процесс "вживую", поэтому все еще пишу от руки, пользуюсь только ручкой, отточенным карандашом и стопкой листов по старинке. Многие мои истории - это вымысел, но искусно переплетающиеся с реальными событиями произошедшими в моей жизни, знакомых, родных и друзей", - говорит писательница.

Лала Умуд - член Союза художников Азербайджана, ответственный секретарь литературно-творческого объединения "Луч", автор книг "Урок любви", "Сделка с совестью", "Сказочные приключения Ёжкина и Картошкина - двух весёлых ёжиков". Следующей книгой станет "Когда цветет Хары бюль-бюль" о Карабахе, рассказы о доблести и героизме наших солдат.

Первые две книги Лалы Умуд были проиллюстрированы ее работами, в третьей книге соавтором стал ее 14-летний сын Умуд. А обложку книги "Интуиция" украсила картина "Старый бюффон". известной азербайджанской художницы, проживающей в Париже, Нигяр Нариманбековой, которая также создала иллюстрации к изданию. Такой творческий союз появился случайно, но по интуиции…

"Для меня стало потрясением, когда увидела, что с ее картин на меня смотрели ожившие герои моих рассказов из книги "Интуиция", над которой работала. Интуиция мне подсказала – вот именно эти картины и должны украсить мою новую книгу. Я пообщались с Нигяр Нариманбековой, преподнесла свои книги, рассказала о будущем проекте, поделилась впечатлениями от увиденного. Мы оказались родственными душами, и сразу же возник творческий союз. Более того, она посоветовала к каждому моему рассказу именно те картины, о которых я и думала, чтобы они украсили мою новую книгу!", - отметила Лала Умуд.

В заключении прошла автограф-сессия книги. Среди гостей были заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Говхар Гасанзаде, художница Нигяр Нариманбекова, писательница Сурая Юсубова, руководитель İZ Рена Наджафзаде и другие, которые высоко оценили новую книгу и пожелали автору дальнейших творческих успехов.

(Автор: Вугар Иманов)