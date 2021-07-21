Азербайджанская писательница стала лауреатом премии Writers Union of North America

БАКУ /Trend Life/ - Она всегда выделялась из потока химико-технологического факультета, где практически поступали только девочки. Мне посчастливилось учиться несколько лет с ней в средней школе. Она всегда была очень миловидной, спокойной, тихой девочкой, которая выросла и была воспитана в хорошей интеллигентной семье, этакая девочка-отличница с косичками – такая правильная в прямом смысле этого слова во всех отношениях. Никто никогда не слышал, чтобы она позволила на кого-то повысить голос, она была вежлива и почтительна со всеми и во всём…

Так начинается повесть-эссе "Алла" Сарии Мамедовой, которая принесла автору звание лауреата Международного конкурса-премии "Янтарный самородок", проведенного Союзом писателей Северной Америки (Writers Union of North America) при содействии Международной академии развития литературы и искусства. Сария Мамедова стала лауреатом премии "Бирюзовый самородок" в номинации "Литература об искусстве".

"Янтарный самородок" учрежден с целью поиска авторов, способных создавать художественные произведения высокого уровня и внести существенный вклад в сохранение и развитие мировых достижений искусства. Премия нацелена на дальнейшую поддержку талантливых авторов, продвижение лауреатов на международные издательские рынки, выдвижение их произведений на соискание премий крупных международных литературных и песенных конкурсов. Конкурс проводится с целью популяризации русской литературы, русского искусства и русского языка в мире, выявления талантов, поддержки деятелей литературы искусства в мире.

Сария Мамедова - член Союза писателей Азербайджана, Союза писателей России, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии. Выпускница Азербайджанского института нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), кандидат химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, автор семи рационализаторских предложений. Лауреат национальных и международных литературных премий в Азербайджане, России, США, Великобритании, Сирии и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)