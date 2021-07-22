Голос памяти: 80 лет со дня рождения Юсифа Мухтарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Юсиф Мухтаров был истинным профессионалом, мастером своего дела, настоящим патриотом и гражданином своей страны. Он всегда излучал доброту, душевное тепло и надежность.

Сегодня, 22 июля 2021 года, народному артисту, лауреату премии "Золотой Дервиш", выдающемуся актеру и чтецу, бессменному диктору Азербайджанского государственного телевидения и радио Юсифу Мухтарову исполнилось бы 80 лет…

Профессиональный и жизненный путь Юсифа Мухтарова - яркий пример для нового поколения. Это образец того, как нужно блестяще владеть профессией и безгранично любить свою Родину.

Юсиф Мухтаров родился 22 июля 1941 года в Сабирабаде. Заочно окончил экономический факультет Московского института народного хозяйства имени Георгия Плеханова (ныне - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова). Но жизнь уготовила ему совершенно другую судьбу, далекую от науки цифр и расчетов.

Возможно, и сам Юсиф Мухтаров осознавал, что его путь в жизни и профессии будет неразрывно связан с искусством. Впоследствии он окончил Азербайджанский государственный институт искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). А трудовую деятельность начал в 1964 году как диктор Азербайджанского государственного телевидения и радио. Затем работал главным редактором общественно-политических передач, художественным руководителем дикторского отдела.

Бархатный тембр голоса и яркий талант Юсифа Мухтарова покорили сердца миллионов соотечественников. Посвятив работе диктора 30 лет свой жизни, Мухтаров стал настоящим эталоном в профессии, примером профессионального мастерства и образцовой речи. В Золотой фонд радио голосом Юсифа Мухтарова было записано более 300 литературно-художественных передач. Произведения великих Низами, Физули, Насими и других представителей мировой поэзии, продекламированные Юсифом Мухтаровым, включены в этот Золотой фонд. Его голос записан и хранится на двух золотых дисках ЮНЕСКО.

За годы творческой деятельности Юсиф Мухтаров создал ряд запоминающихся образов в телевизионных спектаклях "Чудак" и "Первый день праздника" по произведениям Назыма Хикмета, "Два брата" Михаила Лермонтова, "Вагиф" Самеда Вургуна, "Счастливчики" Сулеймана Рустама, "Дуэль" Мара Байджиева, "Тополек мой в красной косынке" Чингиза Айтматова, художественных фильмах "Любовь Балададаша", "Убийство в поезде", снятых на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Мухтаров участвовал в дубляже на азербайджанский язык более тысячи иностранных фильмов.

Стойкую гражданскую позицию Юсиф Мухтаров проявил во время кровавых январских событий 1990 года - он отказался читать приказы коменданта Баку, прямо заявив председателю телерадиокомитета: "Они расстреливают наших юношей и девушек, мужчин и женщин, а вы хотите, чтобы мы вышли к микрофону и спокойно прочитали приказ коменданта? Мы не выйдем в эфир по вашему приказу!". В эти драматические дни он стоически выдержал оскорбительные выпады начальства, но ни на шаг не отступил и никому не позволил выйти в эфир и прочитать текст.

Юсиф Мухтаров был настоящим Мастером в своей профессии, но, главное, он был прекрасным человеком и любящим семьянином – мужем, отцом, дедушкой. Семейный союз Юсифа Мухтарова и народной артистки Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой по праву считают достойным для подражания. Основой их семейного счастья были любовь, ответственность, забота и уважение. Брак Юсифа Мухтарова и Амалии Панаховой стал образцом счастливого союза двух талантливых людей, сумевших быть опорой друг другу долгие годы.

Их связывали не только семейные ценности, но и любовь к искусству - Амалия Панахова и Юсиф Мухтаров долгие годы вели передачу "Час поэзии", завоевавшую широкую популярность у большинства слушателей. Юсиф Мухтаров полностью поддержал супругу, когда она в ноябре 1992 года создала Бакинский муниципальный театр. Мухтаров стал директором театра, а Амалия Панахова – художественным руководителем. Так супруги на протяжении многих лет создавали и развивали театральное искусство, их театр дал возможность многим известным сегодня артистам продемонстрировать свой талант и стать востребованными.

За годы своей творческой деятельности Юсиф Мухтаров был награжден многими медалями, премиями и почетными званиями в Азербайджане, Турции, Иране. За организацию выступлений театра перед бойцами азербайджанской армии Юсиф Мухтаров был удостоен премии "Золотой Дервиш", учрежденной в 2005 году Союзом театральных деятелей Азербайджана. В 1999 году он получил золотую медаль Стамбульской военно-воздушной академии, в 2003-м – золотую медаль Международного театрального фестиваля в Тегеране.

В 2002 году Юсиф Мухтаров был удостоен почетного звания "Народный артист Азербайджана".

Юсиф Мухтаров скончался 26 апреля 2010 года. Вот уже 11 лет с нами нет этого удивительного, доброго, чуткого человека… Юсифа Мухтарова нет с нами 11 лет, но память о нем жива - родные, близкие, коллеги, многочисленные поклонники его таланта вспоминают о нем с огромной теплотой в сердце. А его ГОЛОС навсегда останется визитной карточкой азербайджанского радио.

Статья подготовлена на основе открытых источников в интернете.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)