В Сараево пройдет мировая премьера азербайджанского фильма "Heartbreath " (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На XXVII Международном Сараевском кинофестивале состоится мировая премьера короткометражного художественного фильма Азера Гулиева "Təngnəfəs" (Heartbreath, Одышка), сообщает Trend Life.

Сараевский кинофестиваль - крупнейший фестиваль юго-восточной Европы, основанный в 1995 году в столице Боснии и Герцеговины. В этом году пройдет с 13 по 20 августа. Отборочная группа кинофестиваля просмотрела 683 фильма, в том числе 135 художественных, 153 документальных, 245 короткометражных и 150 студенческих. В итоге были выбраны 47 фильмов, которые поборются за приз Heart of Sarajevo.

15-минутный фильм "Təngnəfəs" представлен в основной конкурсной программе в категории Short Film 2021. По сюжету, обыкновенный новый год, обыкновенные дни и обыкновенная дружеская просьба. На фоне кризиса человеческой природы смесь чувств и боли героини, которая встала лицом к лицу с обязательством, переводят её на новый круг существования в окружающей её среде.

Режиссёр-постановщик - Азер Гулиев, авторы сценария - Азер Гулиев и Ниджат Мухтаров, оператор-постановщик - Огтай Намазов, звукорежиссёр - Теймур Керимов, режиссёры - Илькин Гамидли и Гусейн Гасанов, художник-постановщик - Руфат Балакишиев, исполнительные продюсеры - Мехман Фатуллаев и Абульфаз Искандеров. Фильм снят при поддержке студий Debutfilms, OksimediaProduction, Butafilm и CineX. В фильме снялись Шахла Алигызы, Азер Айдемир, Ниджат Кязымов, Юсиф Аллахвердиев.

(Автор: Вугар Иманов)