Министр культуры Азербайджана встретился со всемирно известным фотографом Резой Дегати

БАКУ /Trend Life/ - Министр культуры Азербайджана Анар Керимов встретился со всемирно известным фотографом азербайджанского происхождения Резой Дегати, проживающим во Франции, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В ходе встречи Реза Дегати, рассказывая о своем визите на освобожденные от оккупации земли Азербайджана, продемонстрировал фотографии, снятые во время 44-дневной Отечественной войны.

Он отметил, что своими фотографиями информирует мировую общественность об агрессии Армении против исторического и культурного наследия Азербайджана.

Анар Керимов выразил признательность фотографу за неоценимые заслуги в информировании мирового сообщества о реалиях Карабаха, а также за объективную оценку событий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)