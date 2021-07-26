Европейское княжество и Баку - Perspectives on Art for Cultural Diplomacy (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова приняла участие в международном симпозиуме Perspectives on Art for Cultural Diplomacy, на который была приглашена представительством Андорры при ЮНЕСКО, сообщила Trend Life художница.

Как отметила Нариманбекова, организатором международного симпозиума стала знаменитый скульптор, Артист мира ЮНЕСКО Хедва Сер.

В ходе симпозиума Асмер Нариманбекова создала четыре работы, посвященные Баку и Ордино (северный округ в Андорре).

В рамках международного мероприятия прошли обсуждения на тему роли искусства в культурной дипломатии. Кроме того, художники - участники симпозиума значительное внимание уделили творческому процессу, создавая прекрасные произведения искусства.

В международном симпозиуме приняли участие 24 художника из Азербайджана, Израиля, Эстонии, Испании, Франции, Беларуси и других стран. Используя свое воображение и талант, они попытались сблизить культуры народов мира.

Княжество Андорра - одно из карликовых государств Европы, не имеющее выхода к морю и расположенное в восточных Пиренеях между Францией и Испанией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)