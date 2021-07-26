В Азербайджане будут активно развивать акварельное искусство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" прошел круглый стол в рамках проекта Su və rəng ahəngi 2021 (Гармония воды и цвета), организованного IWS Azerbaijan (Азербайджанское представительство Международного общества акварелистов - IWS Globe) и İWS Baku Khatai Art Center при Центре искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, Союза художников и Азербайджанской государственной картинной галереи, сообщает Trend Life.

Модератором мероприятия был директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов. В дискуссиях приняли участие - директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, председатель IWS Azerbaijan, художник Хасай Мирзоев, его заместитель Сабина Искендерова, профессор Государственной картинной галереи, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, искусствовед Анар Искендеров, художники Джалал Агаев, Абдулами Алиев, Интигам Джафаров, Пярвиз Алиев и Рафаэль Алиев. В видеоформате к дискуссиям подключился основатель и президент IWS Globe Атанур Доган (Турция).

Было отмечено, что в рамках проекта недавно была представлена выставка с участием художников-акварелистов старше 18 лет. Для участия в проекте обратились более 100 художников. Художественный совет IWS Azerbaijan отобрал около 100 работ 52 художников, которые представили работы на свободную тему. Авторы в них объединили множество интересных техник по различным принципам, в частности, по влажности листа и кисти, многослойности наложения цветов.

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития и пропаганды акварельного искусства, выявления творческих способностей среди молодежи, представления широкой общественности художников-аквалеристов, проведения мастер-классов, вебинаров, реализации новых проектов.

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(Автор: Вугар Иманов)