Заслуженный артист Азербайджана и России рассказывает о самых громких и остроумных мистификациях в истории (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Четыре воскресенья подряд на телеканале "Россия Культура" представлен цикл передач "Великие мистификации", посвященный самым известным, громким, остроумным мистификациям в истории. Ведущий проекта - актер Театра на Таганке, заслуженный артист Азербайджана и России Тимур Бадалбейли, сообщает Trend Life.

Мистификации. Обман. Мошенничество. Введение в заблуждение и запоздалое торжество истины. Дерзкие авантюристы, выдающее одно за другое, и их доверчивые жертвы. Среди тех и других часто оказывались великие, знаменитые, властители дум – Максимилиан Волошин и Артур Конан-Дойль, Проспер Мериме и Александр Пушкин. Что движет мистификатором? Какие инструменты психологического воздействия он использует? Что имел в виду Гёте, говоря "нас никогда не обманывают, мы обманываемся сами"? И так ли уж легко отличить оригинал от копии в ХХ веке, который Вальтер Беньямин назвал эпохой "технической воспроизводимости произведений искусства"?

Каждая из передач помогает понять не только историческое время, но и природу человека – как самого мистификатора, так и тех, кто доверился ему, часто закрывая глаза на очевидное.

"Золотая тиара Сайтаферна"

Весной 1896 года в Париже разразился скандал: специалисты из разных стран в один голос заявили, что золотая тиара скифского царя Сайтаферна – жемчужина античной коллекции Лувра – не что иное, как подделка. В это невозможно было поверить, ведь в музеях такого уровня каждый экспонат проходит строжайшую экспертизу…

"Алмазы из Вайоминга"

В один из летних дней 1872 года в Bank оf California в Сан-Франциско зашли два человека. Они назвались Филиппом Арнольдом и Джоном Слэком и бросили на стол управляющего банком Ульяма Ралстона мешочек, из которого высыпались необработанные алмазы. Выяснилось, что старатели открыли алмазное месторождение в Вайоминге и искали инвесторов. Ралстон тут же вошел в игру, более того – привлек столпов финансового мира барона Ротшильда и ювелира Тиффани. Никто из этой солидной компании соинвесторов не подозревал, что стал жертвой мистификации с самым настоящим полем чудес...

"Первый и последний президент Андоры"

9 июля 1934 года европейские газеты потрясли читателей сенсационной новостью: в княжестве Андорра случился государственный переворот. Генеральный совет избрал нового правителя страны, короля Бориса Первого, о котором было известно, что он эмигрант из Российской империи, что его настоящее имя – Борис Скосырев и что он предъявил документы, которые подтверждали его право на престол. Парадокс заключался в том, что Андорра не была монархией, и, соответственно, у Скосырева не было ни малейших оснований претендовать на трон...

"Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза"

В начале 1972 года в Нью-Йорке разразился скандал, который всколыхнул всю Америку. Ховард Хьюз – гений предпринимательства, эксцентричный миллиардер и отшельник – заявил о грандиозной мистификации, поражающей своей дерзостью: готовящаяся к выпуску "Автобиография Ховарда Хьюза" – фальшивка. Однако издательство не планировало сдавать позиции, ведь соавтор книги Клиффорд Ирвинг предъявил им собственноручное письмо Хьюза с предложением о сотрудничестве, а крупнейшее графологическое агентство Америки признало документ подлинным…

(Автор: Вугар Иманов)