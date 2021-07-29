В Азербайджане пройдет аукцион произведений искусства

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане состоится очередной аукцион произведений искусства, организованный Азербайджанской государственной картинной галереей и ООО "Auction Baku", сообщили Trend Life организаторы.

Начался прием произведений, которые будут выставлены на торги.

Аукцион проводится с целью создания деловых связей в области культуры и искусства, установления контактов между покупателями и продавцами, усиления конкурентоспособности в арт-бизнесе.

Для получения подробной информации и регистрации желающие приобрести произведения искусства могут обратиться по электронному адресу: [email protected], желающие продать произведения искусства - [email protected]

Телефон для справок: 077 717 33 37.

После регистрации произведения искусства будут оценены комиссией, и определены работы, принятые на аукцион.

Напомним, что впервые в Баку аукцион произведений искусства был проведен в мае 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)