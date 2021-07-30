Завтрак у Тиффани по-азербайджански, или Горячее танго в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На открытой площадке галереи Art Tower в Ичеришехер в Баку в рамках музыкального фестиваля "Симург" прошел очередной музыкальный вечер, сообщает Trend Life.

В музыкальной программе, организованной при поддержке НПО Arts Council Azerbaijan, приняли участие заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде, лауреаты международных конкурсов Марьям Юсифова, Камилла Садырханова, Назрин Асланлы, Юлия Моторина, Эльмина Гасанова, Саида Тагизаде и ансамбль LUMİNEUX Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

В рамках программы прозвучали мелодии из известных кинофильмов. Выступления музыкантов сопровождались демонстрацией фрагментов из кинокартин, музыку к которым они исполняли. Гости вечера смогли насладиться музыкальными номерами из любимых фильмов "Тахмина", "Однажды в Америке", "Игрушка", "Беглецы", "Завтрак у Тиффани" и других.

Помимо исполнения музыкальных композиций, был представлен танцевальный номер - танго в исполнении Эмиля и Лалы Гезаловых. Во время их номера на экране демонстрировались отрывки из фильма "Запах женщины".

Отметим, что "Симург" - это не только концерты, но и образовательные проекты, а также воркшопы и художественные выставки. Такой формат фестиваля связан с тем, что организаторы стремятся выявлять все грани таланта юных участников, расширять их кругозор. Автор и руководитель фестиваля "Симург" - пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде.

Фестиваль проводится при поддержке министерств образования и культуры Азербайджана, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)