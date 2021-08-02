Азербайджанский исполнитель заключил контракт с Atlantic Records Russia

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) продолжит свою карьеру в качестве независимого артиста. Об этом, как сообщает Trend Life, музыкант написал на своей странице в Instagram.

"В 2018 году мы с Эльманом Зейналовым и Andro начали наш путь, а после назвали наше объединение RAAVA Music. За три года мы проделали колоссальный объем работы: отыграли сотни концертов, выпустили десятки хитов, а наши песни покорили сердца миллионов людей. Что касается меня, то мой контракт с RAAVA Music должен был длиться три года и закончиться в 2021 году, то есть сейчас…

Я решил, что настало время продолжить свою карьеру в качестве независимого артиста.

Это решение далось мне нелегко, я очень переживал, но понял, что это будет логическим путем моего развития как артиста. Рано или поздно каждый артист набирается достаточного количества сил и опыта, чтобы пойти дальше своим путем, вот и мой день тоже настал", - написал Jony, добавив, что продолжит работать как независимый артист.

Как стало известно, Jony заключил соглашение с Atlantic Records Russia - российским подразделением легендарного звукозаписывающего лейбла Atlantic Records, входящего в Warner Music Group.

"Jony уже в качестве независимого артиста заключил большое соглашение с Atlantic Records Russia на несколько альбомов! Вас ждут невероятные песни и дуэты, клипы и концерты. Желаем большой дороги!", - говорится на странице Atlantic Records Russia в Instagram.

Отметим, что Atlantic Records Russia возглавляет известный в России исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев).

В 2021 году Warner Music Group приобрела российский лейбл Zhara Music, который был основан в 2018 году народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым (EMIN) и Бахтияром Алиевым (Bahh Tee). Лейбл был переименован в Atlantic Records Russia и стал российским подразделением американской звукозаписывающей компании Atlantic Records.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)