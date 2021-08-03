Ниязи и яркие страницы музыкальной культуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 37-летней годовщиной со дня кончины народного артиста СССР, видного дирижера и композитора Ниязи (20.08.1912-02.08.1984) сотрудники Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана и его филиала – квартиры - музея Ниязи посетили Аллею почетного захоронения в Баку и почтили память выдающегося маэстро, сообщили Trend Life в музее.

Собравшиеся отметили, что плодотворная творческая деятельность маэстро составляет яркие страницы музыкальной культуры Азербайджана. Формирование национальной дирижерской школы неразрывно связано с его именем. Ниязи - автор глубоко содержательных симфонических произведений.

Также в квартире - музее Ниязи прошел "День открытых дверей". В течение дня были показаны документальные фильмы о Ниязи. Кроме того, представлена книга заслуженного работника культуры, публициста Фазиля Рахманзаде "Ən böyük Niyazi, ondan böyük yox!..".

Отметим, что Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в семье известного композитора и театрального деятеля Зульфугара Гаджибейли, брата Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки. Ниязи - потомок известной музыкальной династии, стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим мировое признание. Формирование и развитие азербайджанской дирижерской школы связано с его именем.

В сопровождении оркестра под его управлением на сцене блистали Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов и другие выдающиеся исполнители.

Маэстро Ниязи скончался второго августа 1984 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)