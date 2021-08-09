Три раза вызывали на бис – концерт азербайджанца в Париже (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В церкви Сен-Мерри в самом центре Парижа состоялся концерт талантливого азербайджанского флейтиста Агарагима Гулиева, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан - ADFA).

Это был благотворительный концерт, и его посетили более 150 человек.

Агарагим вместе с коллегами, талантливыми музыкантами - флейтистом Эдуардо Роза (Бразилия) и пианистом Джулианом Майлсом (Великобритания) исполнил несколько сложнейших произведений камерной музыки. В их числе - сочинения Жан-Мишеля Дамазе "Трио для двух флейт и фортепиано", "Большое трио" Фридриха Кулау, "Анданте и Рондо" Франца Доплера, пьеса "Лебедь" Камиля Сен-Санса и другие.

Публике настолько понравился концерт, что музыкантов вызывали на бис три раза.

Отметим, что Агарагим Гулиев родился в Баку в семье музыкантов. Играть на флейте начал в девять лет, обучался в Музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

С самого детства Гулиев проявил блестящие музыкальные способности. Через полгода после того, как начал учиться музыке, он стал лауреатом премии "Открытие года", а через год - победителем государственного конкурса духовых инструментов в Азербайджане.

В 2012 году получил Гран-при первого международного конкурса молодых музыкантов из исламских стран. По итогам конкурса поступил в Музыкальную академию Юрия Башмета в Самаре (Россия). В 2013 году Гулиев занял первое место на эстонском международном конкурсе "Балтийские звезды". В последующие годы музыкант завоевал Гран-при международного конкурса "Звезды будущего" в Грузии.

Он выступал во многих престижных концертных залах, таких как штаб-квартира ЮНЕСКО, Зал Корто, церковь Нотр-Дам-де-Блан-Манто, церковь Сент-Эста́ш в Париже, Концертный зал Кремля (Москва).

С 2018 года Агарагим Гулиев продолжает обучение во французской консерватории Ecole Normale de Musique de Paris, в классе известной флейтистки Патрисии Нэгл. В том же году он получил первую премию на международном конкурсе Clés d'Or в Париже.

В 2021 году музыкант с отличием прошел сложнейший конкурс и поступил в Парижскую региональную консерваторию.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)