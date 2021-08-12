В Азербайджане сняли фильм "Если я забуду тебя, о Иерусалим"

БАКУ /Trend Life/ - Завершена работа над документальным фильмом "Если я забуду тебя, о Иерусалим" совместного производства Азербайджана и Израиля, сообщил Trend Life режиссер Руфат Асадов.

Над фильмом работали режиссеры Руфат Асадов и Вюсал Назимоглу. Работа над картиной началась в 2016 году, съемки проходили в Азербайджане – в Баку и в селе Мюджи-Гафтаран Исмаиллинского района, а также в Израиле – в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе.

"Фильм повествует о судьбе горского еврея Рашида Агаева, родом из села Мюджи-Гафтаран Исмаиллинского района. Он учился в Баку, затем работал главным инженером на Радиозаводе, а впоследствии занимал должность заместителя директора. В 58 лет он переехал в Израиль, на тот период его родители и сын уже жили там. Через судьбу нашего героя мы попробовали рассказать историю появления горских евреев на территории Азербайджана. Евреи, выходцы из Азербайджана, где-бы они сейчас не жили, всегда помнят, любят и поддерживают Азербайджан", – подчеркнул Асадов.

Отметим, что Руфат Асадов – известный азербайджанский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Его фильмы "Наваждение", "Губинские евреи", "Антропологический документ", "Последний еврей в деревне" и другие участвовали в ряде престижных кинофорумов в США, Хорватии, Франции и других странах и были удостоены наград. Асадов – лауреат премии имени Сергея Вайнштейна, учрежденной Международным благотворительным фондом сохранения культуры и традиции горских евреев СТМЭГИ.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)