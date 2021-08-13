Мир гармонии – успех азербайджанских музыкантов на международном конкурсе в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана с успехом приняли участие в IV Международном музыкальном конкурсе и фестивале WORLD HARMONY (Мир гармонии), которые прошли в городе Боржоми (Грузия), сообщили Trend Life в пресс-службе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

В состав жюри международного конкурса вошли: в категории "Фортепиано" – проректор по учебной работе, заслуженный учитель Азербайджана, профессор, кандидат педагогических наук Нармина Гулиева, в категории "Скрипка" – заслуженный учитель, профессор Академии, доктор философии по искусствоведению Хокума Алиева. Их работа в составе жюри была отмечена сертификатами со стороны организаторов мероприятия.

В конкурсе приняли участие воспитанники Центральной школы искусств имени Гара Гараева и студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

По итогам конкурса учащаяся 8 класса Центральной школы искусств имени Гара Гараева, лауреат республиканских и международных конкурсов, скрипачка Сабина Гасанзаде (педагог – Хокума Алиева) заняла I место, а студент I курса БМА, пианист Эльмар Гусейнов занял III место ( педагог – профессор БМА, доктор наук, заслуженный деятель искусств Тарлан Сеидов).

Дипломантами конкурса стали студенты БМА, пианисты Махбод Хагх Параст и Ариан Гахрамани (педагог – Наргиз Кенгерли). Наряду с этим за успешное выступление на фестивале Наргиз Кенгерли удостоена дипломов проекта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)