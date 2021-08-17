Культурное пространство усадьбы: от двора до салона – Алигисмет Лалаев приглашен в Татарстан

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев в качестве почетного гостя приглашен на мероприятие «Международный культурный центр "Культурное пространство усадьбы: от двора до салона"», которое пройдет в городе Буинск (Республика Татарстан, Россия), сообщили Trend Life в театре.

Мероприятие пройдет с 23 по 30 августа 2021 года на базе Государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан "Буинский государственный драматический театр".

Международный культурный центр – это расширение творческих связей молодых российских и зарубежных специалистов, разработка новых моделей международного культурного сотрудничества молодых артистов и художников, а также приобщение иностранных артистов и художников к традиционной культуре народов России, культурной среде и осмыслению ее исторических и современных культурных особенностей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)