В Москве почтили память Муслима Магомаева: Тамара Синявская благодарит за любовь к артисту (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве почтили память народного артиста СССР, легендарного исполнителя и композитора Муслима Магомаева, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу Конкурса вокалистов имени М.Магомаева в Facebook.

"17 августа в Леонтьевском переулке состоялось мероприятие, посвященное 79-летию со дня рождения Муслима Магомаева.

Традиционно в этот день у памятника великому артисту собрались преданные поклонники и друзья Муслима Магометовича. Звучали всеми любимые песни и рассказы в память о замечательном человеке и выдающемся музыканте", – подчеркнуто в сообщении.

Также отмечено, что вдова Муслима Магомаева – народная артистка СССР Тамара Синявская поблагодарила всех присутствующих за память, верность и любовь к артисту, которую они проносят в своем сердце через всю жизнь.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)