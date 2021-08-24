Пианист с Филиппин посетил Квартиру-музей Ниязи в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гость Баку, лауреат международных конкурсов, пианист и дирижер с Филиппин Майкл Иллюстре посетил филиал Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - Квартиру-музей Ниязи в азербайджанской столице, сообщили Trend Life в музее.

В ходе экскурсии сотрудники музея рассказали Иллюстре об экспонатах, представленных в экспозиции, а также о жизни и творчестве Ниязи.

По словам филиппинского музыканта, он узнал о Квартире-музее Ниязи из рекламной брошюры музея и счастлив ознакомиться с творчеством выдающегося азербайджанского дирижера.

Гость отметил, что рад узнать много нового о богатой музыкальной культуре Азербайджана и ее выдающихся представителях.

Гость с Филиппин сделал в музее несколько памятных фотографий и оставил запись в Книге памяти.

После посещения Баку Майкл Иллюстре отправится в Дубай (ОАЭ), где будет преподавать игру на фортепиано.

Квартира-музей состоит из пяти комнат: три из них (столовая, спальня и гостиная) носят мемориальный характер. Они сохранены в том виде, в каком находились при жизни музыканта. Две другие комнаты отведены под экспозицию и артистическую гостиную. В экспозиционной комнате представлены фотографии, нотные рукописи, афиши, программы и иные экспонаты, повествующие о жизни и творчестве маэстро Ниязи с детских лет и до последних дней жизни. В гостиной представлены фотографии, отражающие общественную деятельность музыканта. Здесь также выставлены подаренные маэстро и приобретенные музеем произведения изобразительного искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)