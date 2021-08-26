Международный день азербайджанского мугама – виртуальная выставка

БАКУ /Trend/ - 26 августа отмечаются Международный день азербайджанского мугама и День музыки стран, расположенных на Великом Шелковом пути, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим Национальная библиотека Азербайджана подготовила виртуальную выставку Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi Günü ("Международный день азербайджанского мугама и музыки), в рамках которой представлены книги, статьи на данную тему и фотографии.

Международный день азербайджанского мугама и День музыки стран, расположенных на Великом Шелковом пути - праздник для всех любителей мугама, в особенности для тех, кто живет этим искусством, пропагандирует его, посвящает ему свое творчество и жизнь.

Искусство мугама имеет глубокие корни в культурных традициях и истории азербайджанского народа, составляя важную часть устного наследия профессиональной музыкальной культуры Азербайджана.

Отметим, что азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008).

С виртуальной выставкой можно ознакомиться на сайте библиотеки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)