"Колодец" – драма азербайджанского режиссера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершились съемки короткометражного фильма "Quyu", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Съемки киноленты в жанре драмы в основном проходили в бакинском поселке Локбатан и Исмаиллинском районе.

Фильм повествует о человеке, который роет колодец в месте, где все вымерло. Однако после обнаружения воды путешествие главного героя поменяет направление и пойдет в совершенно ином ракурсе…

Автор сценария и режиссер картины – Руфат Рай, оператор – Надир Мехтиев, художник – Рафиг Насиров.

В ролях: народные артисты Азербайджана Пярвиз Мамедрзаев и Шамиль Сулейманлы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)