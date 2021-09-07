"День творчества" с Ширин Меликовой на Всемирной выставке-ярмарке Selvedge 2021

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова в формате онлайн приняла участие в работе Всемирной выставки-ярмарки Selvedge 2021, сообщили Trend Life в музее.

Ширин Меликова выступила модератором сессии программы "День творчества", организованной в рамках выставки. В онлайн-сессии с интересными презентациями участвовали художники по текстилю и специалисты в данной области из Финляндии, Индии, Шри-Ланки и Мексики.

В ходе онлайн-сессии директор музея рассказала о символе азербайджанской культуры - искусстве ковроткачества, которое играет ключевую роль в образе жизни нашего народа, о новых проектах музея, инклюзивных программах, развитии искусства окрашивания пряжи и возрождении древних техник ковроткачества.

Затем зрителей пригласили на виртуальную экскурсию по первому в мире Музею ковра, которую провела завотделом международных связей и инноваций музея Фирахназ Мусаевой.

Также состоялась онлайн-встреча с народным художником Азербайджана Эльдаром Микаилзаде в его мастерской. Мастер по коврам рассказал о сохранении и развитии традиций ковроткачества в нашей стране, продемонстрировал процесс изготовления новых шерстяных и шелковых ковров.

В 24-часовой программе "День творчества" приняли участие художники из Новой Зеландии, Гонконга, Японии, Индии, Египта, Австрии, Великобритании, Колумбии, Чили, Мексики и Канады.

Отметим, что на выставке-ярмарке Selvedge World Fair, являющейся праздником культуры и творчества в сфере одежды, более 150 художников из 75 стран посредством коллекций продемонстрировали свое национальное культурное наследие и текстильные традиции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)