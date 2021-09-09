Госфильмофонд Азербайджана восстановил картину "Aşıq Ələsgər", снятую около 50 лет назад (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Госфильмофонд Азербайджана восстановил документальный фильм "Aşıq Ələsgər" ("Ашуг Алескер"), снятый в 1972 году на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

Фильм восстановлен в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера.

Автор сценария киноленты - Ильяс Тапдыг, режиссер – Хамис Мурадов, оператор – Фарамиз Мамедов.

Фильм был снят по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в связи со 150-летним юбилеем со дня рождения Ашуга Алескера.

Отметим, что Ашуг Алескер (имя при рождении Алескер Алимамед оглы, 21 марта 1821 - 7 марта 1926) благодаря своему яркому таланту сумел подняться на вершину азербайджанской ашугской поэзии. Он писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно исполнял их на сазе, хорошо владел формами ашугской поэзии. Темы поэзии ашуга Алескера разнообразны. Социальные мотивы со временем усиливались в его творчестве.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)