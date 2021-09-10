Рамиль Гасымов посвятил фильм-концерт памяти Мобиля Ахмедова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 10 сентября видному вокальному исполнителю, народному артисту Азербайджана Мобилю Ахмедову исполнилось бы 90 лет. В память о своем учителе директор Дворца Гейдара Алиева, оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов снял фильм-концерт “Ustadımın Yolu ilə” ("Дорогой моего мастера"), который сегодня будет показан на азербайджанских телеканалах, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

"Для меня всегда дорога память о моем учителе, которому я обязан творческими успехами. Всегда об этом говорил и буду почитать его память как самого родного человека. Творчество Мобиля Ахмедова входит в сокровищницу национального классического искусства. В фильме-концерте я постарался отразить творческий путь Мастера на театральной сцене, сам исполнил композиции из репертуара Мобиля Ахмедова в свойственной ему манере. Этот фильм - возможность вновь показать широкой общественности необычайный талант и вокальное мастерство Мобиля Ахмедова, дань памяти выдающейся личности", - отметил Рамиль Гасымов.

Мобиль Ахмедов родился 10 сентября 1931 года в Гяндже. Учился в Художественном училище имени А.Азимзаде в Баку, а затем в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне - Бакинская музыкальная академия), был учеником основоположника национального профессионального вокального искусства, профессора Бюльбюля.

В 1961 году Мобиль Ахмедов окончил консерваторию и некоторое время работал в хоре Государственного радио. Затем он был приглашен солистом в Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии (ныне - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Здесь он проработал около 40 лет, выступил более чем в 70 спектаклях. Он обладал блестящим вокалом, широким диапазоном и бархатным тембром голоса. Созданные им образы на театральной сцене во многих известных постановках стали жемчужинами азербайджанского театрального искусства. Мобиль Ахмедов также занимался педагогической деятельностью.

Он скончался 2 июня 2006 года после продолжительной болезни.

(Автор: Вугар Иманов)