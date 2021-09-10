В Кыргызстане издана книга Нигяр Гасанзаде "Серебро" на трех языках (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По заказу Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Кыргызстане переведена и издана книга азербайджанской поэтессы Нигяр Гасанзаде "Серебро", сообщила Trend Life автор. Книга, выпущенная в конце 2007 года на русском языке, была издана на азербайджанском, турецком и узбекском языках. Также готовится перевод стихов на кыргызский язык.

Книги изданы издательством "Улуу Тоолор" в переводах поэтов-переводчиков Сагифа Гараторпага (Азербайджан), Гюльзиры Шариповой (Узбекистан) и Юсуфа Аслана (Турция). Все три книги изданы тиражом по 500 экземпляров, и согласно традиции, установленной фондом, книги будут распространяться бесплатно по библиотекам и школам Кыргызстана и других стран.

Издания будут также представлены на международном фестивале "Исыкк-Куль – жемчужина тюркской Вселенной", который намерен провести Фонд поддержки политики тюркоязычных государств в Бишкеке и на знаменитом озере Иссык-Куле. Основной задачей фестиваля является пропаганда культурного и исторического наследия тюркоязычных стран в мире, а так же привлечение международного внимания к красоте и уникальности природы Кыргызстана.

(Автор: Вугар Иманов)