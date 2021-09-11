Бакинский книжный центр награжден в Москве дипломом Исполнительного комитета СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Московском доме книги на Новом Арбате состоялся круглый стол на тему "Современное книгораспространение. Опыт книготорговых предприятий России и стран СНГ".

В мероприятии приняла участие директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева. Бакинский книжный центр награжден дипломом Исполнительного комитета СНГ и Ассоциацией книгораспространителей независимых государств "За работу по развитию международного книжного обмена и местного распространения книг в 2020 году", сообщает Trend Life.

Среди награжденных - представители Беларуси, Казахстана, Таджикистана, России и других стран.

Книжный бизнес – это одна из составных частей рыночной экономики, главная цель которой заключается в получении прибыли. Но книгоиздание и книгораспространение – это еще и культурная деятельность, и в этом состоит их принципиальное отличие от других видов бизнеса. Кроме того, к книге нельзя относиться только как к товару. Но если книга - элемент культуры, то книжную торговлю следует рассматривать не только как отрасль торгового бизнеса, но и как отрасль культуры. Однако определенная часть общества, признавая книгу элементом культуры, отказывается считать книжные магазины социально-значимыми предприятиями.

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы, связанные с состоянием книготорговли в современном мире в период пандемии, рассмотрели перспективы на будущее, кроме того, состоялся обмен мнениями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)