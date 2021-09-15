В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 15 сентября 2021 16:22 (UTC+04:00)
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На открытой площадке галереи Art Tower в Ичеришехер в Баку прошел вечер литовской музыки, посвященный 30-летию признанию независимости Литвы правительством Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано Arts Council Azerbaijan и посольством Литвы.

В нем приняли участие представители культуры и науки, дипломатических миссий и общественных организаций.

Выступивший на открытии вечера посол Литвы в Азербайджане Эгидиюс Навикас подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами, рассказал о развитии в политической, социально-экономической, культурной, туристической, научно-технической, образовательной, транспортной, медицинской и других сферах.

Правительство Азербайджана признало независимость Литвы 10 сентября 1991 года.

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что исполнение азербайджанскими музыкантами произведений классиков и современных авторов Литвы станет очередным мостом культуры между странами, поможет лучше узнать традиции литовского народа.

На концерте выступили лауреаты международных конкурсов – пианистка Саида Тагизаде, скрипачки Юлия Моторина и Назрин Асланлы.

(Автор: Вугар Иманов)

В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
В старинной части Баку прошел вечер литовской музыки (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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