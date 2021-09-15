Азербайджанец дал карт-бланш французам, или Творческий порыв "в неположенных местах" Парижа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее искусств La Galerie Italienne Парижа состоялось открытие выставки азербайджанского художника Нияза Наджафова "Белое удостоверение" (Carte blanche), сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

Галерея расположена в 1-м округе Парижа (Arrondissement du Louvre ) - одном из старейших муниципальных округов столицы Франции. Это один из кварталов, входящих в состав округа Ле-Аль, который берёт своё начало в Средних веках.

На выставке представлены в основном цветочные экспозиции художника, созданные на протяжении последних лет. Карт-бланш означает неограниченные полномочия, предоставленные доверителем доверенному лицу при осуществлении деловой операции от имени доверителя. Посредством цветов художник предоставляет зрителям карт-бланш своим чувствам и видению мира – полёт мечты и рожденье жизни, любовь и разлука, свидание и расставание, восхищение и прощение, и т.д. Кстати, пару лет назад, нарисованные им цветы он расклеивал на улицах Парижа, в метро и уже дошел до галерей, где этот арт смотрелся особенно интересно в соседстве со старинными картинами. Говоря об этой своей "акции", Нияз отмечал, что картину, как и обычный цветок, нужно сорвать, если она понравилась. Эта игра его так увлекла, что ежедневно рисовал огромное количество цветов и делился ими с парижанами и гостями столицы. Но потом пришлось приостановить, так как городские власти были против такого проявления творческого порыва "в неположенных местах".

Экспозиция Carte blanche вызвала большой интерес французской общественности, среди гостей был советник мэра по культуре 1-го округа Парижа Карла Аригони, деятели культуры и представители творческой интеллигенции и молодежи. Выставка будет представлена до 25 сентября

Нияз Наджафов родился в Баку в 1968 году. Является одним из самых востребованных современных художников, как у себя на родине, так и в Париже, где проживает с начала 2009 года. Представлял Азербайджан на международных выставках, его работы находятся выставлены в ведущих галереях Баку, в штаб-квартире ООН, во Дворце Наций в Женеве, в музеях и частных коллекциях в России, США, Германии, Дании, Франции и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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