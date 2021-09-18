Праздник классической музыки в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Перед зданием Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), у памятника великому композитору, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню национальной музыки, сообщает Trend Life.

День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник музыки вошел в историю, так же как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки - великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

В мероприятии приняли участие общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, преподаватели и учащиеся БМА.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что в 2021 году Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли отмечает свое 100-летие.

Керимов поздравил руководство и коллектив БМА с этим знаменательным событием, добавив, что, безусловно, радует, что традиции, заложенные великим Узеиром Гаджибейли, сохраняются, развиваются и передаются последующим поколениям.

Было отмечено, что Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли является ведущим высшим музыкальным учебным заведением. Министр напомнил, что в нынешнем году День национальной музыки будет отмечен в городе Шуша.

Керимов подчеркнул, что в 2021 году традиционный Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли пройдет в городах Баку, Шуша, Гянджа и Агдам.

В нынешнем году в программе фестиваля большое внимание также уделено творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

На нем будут исполнены сочинения азербайджанских композиторов, написанные на произведения Низами Гянджеви.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли отметил, что для азербайджанского народа большим праздником является то, что сегодня день рождения великого Узеира Гаджибейли будет отмечен в городе Шуша.

Фархад Бадалбейли рассказал об истории Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и выдающихся деятелях, внесших вклад в развитие этого учебного заведения.

Далее в рамках мероприятия прозвучали музыкальные произведения в исполнении Азербайджанской государственной хоровой капеллы и Образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Сеймур Исмаилов. Редактор: Константин Шапиро)