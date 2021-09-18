Международный центр мугама представил онлайн-концерт в День национальной музыки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В День национальной музыки Международный центр мугама представил онлайн-концерт в рамках проекта "Вечера мугама", сообщили Trend Life в Центре.

В концертной программе приняли участие солисты Международного центра мугама - заслуженный артист Азербайджана Тогрул Асадуллаев (кяманча), ханенде Алмаханым Ахмедли, Рашад Ибрагимов (тар) и Амиль Мустафаев (нагара).

Отметим, что Международный центр мугама постоянно расширяет свою деятельность, организуя международные проекты, концертные программы, а также семинары и конференции в области научных исследований, которые служат развитию и пропаганде национальной музыки, ашугского и мугамного искусства.

Центр мугама также продолжает реализацию концертов, научно-теоретических и исследовательских проектов на своих официальных страницах в социальных сетях в Facebook и İnstagram.

Напомним, что 18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

Традиционно 18 сентября в Азербайджане проходит открытие Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

В текущем году он проходит с 18 по 24 сентября. 13-й по счету фестиваль пройдет в городах Шуша, Гянджа, Агдам и Баку.

(Автор: Джани Бабаева)