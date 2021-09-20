Азербайджан подтвердил участие в "Евровидении-2022"
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан подтвердил свое участие в предстоящем международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоится в Италии, сообщили Trend Life в Общественном телевидении Азербайджана (İTV).
Напомним, что İTV является национальным вещателем этого песенного конкурса.
В настоящий момент не определено, кто из исполнителей представит нашу страну на "Евровидении" в будущем году.
Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавит композитор и продюсер Иса Меликов.
Напомним, что победу на "Евровидении-2021" одержала рок-группа Måneskin из Италии. Азербайджан на конкурсе представляла Самира Эфенди (Efendi) с песней Mata Hari.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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