Кубинский хор исполнил гимн Азербайджана на испанском языке (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Центр Кавказ-Ибероамерика и известный кубинский хор Coro de Cámara Vocal Leo представили гимн Азербайджана на испанском языке. Исполнение посвящено Дню национальной музыки в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Coro de Cámara Vocal Leo был создан в 1993 году. Принимал участие в международных фестивалях в США, Мексике, Испании, Аргентине, Германии, Гватемале, Эквадоре, Колумбии и других странах.

День национальной музыки в Азербайджане отмечается 18 сентября. Он вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев-старший (1885-1937).

(Автор: Вугар Иманов)