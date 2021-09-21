Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО)

Культура 21 сентября 2021 17:41 (UTC+04:00)
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел концерт участников проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи"), сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства, науки. Среди них - заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, первый заместитель министра культуры Азербайджана Эльнур Алиев, проректор по международным связям и воспитательной работе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народная артистка Азербайджана, профессор, известная пианистка Егяна Ахундова и другие.

В концертной программе под названием "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları" приняли участие лауреаты республиканских и международных конкурсов – вокалисты Джалал Керимов и Теймур Кязымов, пианисты Наргиз Кенгерли, Ханым Гулузаде, Хидаят Садыгбейли, Фатима Алиева, Нурана Алиева и Айнур Абдуллаева, скрипачи Умида Аббасова, Сура Руфат, исполнительница на гануне Севда Джабраилова.

На вечере прозвучали сочинения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Эльмиры Назировой, Адиля Бабирова, Азера Дадашова, Тофига Бакиханова и других.

Концертная программа была принята зрительской аудиторией с большим интересом. Юные дарования смогли завладеть вниманием публики, и покорить ее своим мастерством.

В беседе с Trend Life координатор проекта "Gənclərə dəstək" – музыковед Айла Керимова-Закария отметила, что в нынешнем году проект отмечает пятилетие со дня зарождения.

"В этом году мы отмечаем пятилетие проекта, что тоже очень символично. Сохранение наследия Узеира Гаджибейли – это та миссия, которая возложена на музыкантов молодого поколения, и которую мы всеми силами стараемся осуществлять", - подчеркнула она.

Отметим, что основная задача проекта "Gənclərə dəstək" – выявление и поддержка молодых талантов в стране. Кроме того, целями данного проекта являются: сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами – ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Автор идеи проекта – директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка концерта – Trend.az, Day.az, Milli.az.

Фото – Кямран Багиров.

(Автор: Джани Бабаева )

Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Миссия молодого поколения – яркий концерт в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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