Артистичность и безупречное мастерство – Наргиз Алиярова и Сергей Антонов выступили в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама в Баку в рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлен концерт камерной музыки, сообщает Trend Life.

В программе выступили заслуженная артистка Азербайджана, пианистка, профессор Наргиз Алиярова и известный российский виолончелист Сергей Антонов.

Для Наргиз Алияровой, которая сейчас проживает и работает в США, концерт стал первым выступлением в Баку после длительного перерыва. В свою очередь, для Сергея Антонова выступление в рамках фестиваля стало дебютом на бакинской сцене.

Творческий тандем исполнил произведения Фредерика Шопена, Дмитрия Шостаковича, Фикрета Амирова, Мстислава Ростроповича. Произведения выдающихся композиторов с большим интересом были встречены публикой. Выступление музыкантов отличалось проникновенностью, артистичностью, яркой музыкальностью и безупречным исполнительским мастерством.

Отметим, что Наргиз Алиярова – заслуженная артистка Азербайджана, известная пианистка, лауреат международных конкурсов. Алиярова является основателем действующего в США общества "Национальная музыка и глобальная культура". Главная цель организации – пропаганда музыки народов мира. Как исполнитель и ученый-музыковед Наргиз Алиярова вносит вклад в развитие и пропаганду азербайджанской музыкальной культуры.

Сергей Антонов – обладатель Первой премии и Золотой медали по специальности "виолончель" XIII Международного конкурса имени П. И. Чайковского (2007), один из самых молодых победителей в истории этого музыкального состязания. На данный момент музыкант живет и работает в США.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)