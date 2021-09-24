В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО)

Культура 24 сентября 2021 20:36 (UTC+04:00)
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках ХIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялась презентация новых книг академика, заслуженного деятеля науки и заслуженного деятеля искусств, члена правления Союза композиторов Азербайджана, профессора Земфиры Сафаровой, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На открытии председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что академик Земфира Сафарова более полувека ведет неустанную работу по пропаганде ценностей азербайджанской музыкальной культуры.

"Являясь основателем музыкального источниковедения в республике, Земфира Сафарова является автором большого количества научных трудов, освещающих неисследованные страницы музыкальной культуры нашей страны, ею написано более сорока книг и монографий, посвященных истории азербайджанской музыки. Особое место в научной деятельности Земфиры Сафаровой занимает личность и творчество основоположника азербайджанской академической музыки Узеира Гаджибейли, она является создателем своеобразной "Узерианы", книги которой издавались на различных иностранных языках во многих странах мира", – сказала Фирангиз Ализаде.

Земфире Сафаровой была вручена медаль "Узеира Гаджибейли" Союза композиторов Азербайджана за большие заслуги в деле пропаганды и популяризации наследия Узеира Гаджибейли.

На презентации было представлено пять книг Земфиры Сафаровой, выпущенных ученым-музыковедом в последние два года. Среди них – заключительный, 5-й том фундаментального издания "История азербайджанской музыки" (Azərbaycan musiqi tarixi), где она выступает инициатором проекта, научным редактором, автором многочисленных статей и поясняющих комментариев. Этот объемный том, объединивший в себе очерки 22-х ученых-музыковедов, охватывает современный этап развития азербайджанской академической музыки. Здесь выявляются и прослеживаются основные тенденции в музыкальной культуре Азербайджана в период независимости, а также характеризуется творчество 19-ти наиболее известных композиторов, которые осуществили заметный вклад в историю национальной музыки.

Вторая книга "Шуша – цитадель азербайджанской музыки" была на русском и азербайджанском языках. Книга стала откликом известного музыкального деятеля на освобождение от 30-летней армянской оккупации исторических азербайджанских земель Карабаха и его сердца – города Шуша. Книга посвящена 270-летию со дня основания этого древнего города, являющегося Консерваторией Востока и родиной многих известных композиторов, певцов-ханенде, сазандарей и других музыкантов.

Третья книга "Музыкальная звезда тюркского мира – Узеир Гаджибейли" (Türk Dünyasının Müzik Yıldızı – Üzeyir Hacıbeyli) также была представлена в двух изданиях на турецком языке, которые увидели свет в Анкаре. Первая публикация книги состоялась в 2016 году и вызвала в Турции огромный интерес, в результате которого появилась вторая публикация (дополненная) – уже в этом, 2021 году. Книга стала еще одним вкладом Земфиры Сафаровой в процесс расширения географии изучения жизни и деятельности Узеира Гаджибейли за пределами нашей страны. Автор особо подчеркивает значение великого композитора для музыкальной культуры всего тюркского мира.

Значимость творческой деятельности Земфиры Сафаровой отметили в своих выступлениях вице-президент НАНА, академик Иса Хабиббейли и член-корреспондент НАНА, директор Института Архитектуры и искусства, доктор искусствоведения Эртакин Саламзаде.

С докладом "История азербайджанской музыки и современность" выступил доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Тариэль Мамедов. Доклад "Мир Узеира в творчестве Земфиры Сафаровой" представила доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Улькяр Талыбзаде. Музыковед Рая Аббасова подробно охарактеризовала книгу "Шуша – цитадель азербайджанской музыки".

Гостям была представлена концертная программа с участием Государственного ансамбля старинных инструментов (художественный руководитель – народный артист Мунис Шарифов), народной артистки Гюльназ Исмайловой и лауреата международных конкурсов Фагана Гасанли.

(Автор: Вугар Иманов)

В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО) - Gallery Image
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО) - Gallery Image
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО) - Gallery Image
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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