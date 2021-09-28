В Баку приедет актер сериала "Чукур"

БАКУ /Trend Life/ - Одним из гостей VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021) станет известный турецкий актер, режиссер, писатель Эрджан Кесал, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт выставки-ярмарки.

Бакинская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с шестого по десятое октября текущего года в Экспо-центре. Цель мероприятия - продвижение, популяризация книг и чтения, ознакомление с книгопечатной продукцией азербайджанских и иностранных издательств, поддержка издательского дела, ознакомление издательств с книжными магазинами для потенциального сотрудничества, обмен опытом и идеями по развитию книжного бизнеса в эпоху цифровых технологий.

VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка будет посвящена 880-летию выдающегося представителя мировой литературы, великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

Эрджан Кесал, полюбившийся зрителям по роли Идриса Кочовалы в популярном турецком сериале "Чукур" ("Çukur" в переводе с турецкого – яма) станет гостем мероприятия девятого октября. Встреча с ним пройдет с 14.00 до 15.00 в презентационном зале Экспо-центра.

(Автор: Джани Бабаева)