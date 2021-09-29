В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд Расима Оджагова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана создан личный архивный фонд выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера, оператора Расима Оджагова. Об этом сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

В личный архивный фонд вошли около 300 редких фотографий, посвященных жизни и творческой деятельности Расима Оджагова, а также афиши и плакаты его фильмов, газетные и журнальные статьи, книги и другие архивные материалы.

Большая часть фотографий передана в фонд семьей видного кинорежиссера, а также заслуженным деятелем искусств, кинооператором Рафигом Гамбаровым из его личного архива. Отметим, что Рафиг Гамбаров в качестве кинооператора работал с Расимом Оджаговым в ряде фильмов, среди которых "Парк", "Храм воздуха" и "О, Стамбул!".

В личный архивный фонд Расима Оджагова также вошли документы и архивные материалы, переданные из личного архива в Украине.

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа. В 1965 году окончил Азербайджанский театральный институт (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Расим Оджагов - лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения"), лауреат Государственной премии СССР (фильм "Допрос").

В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала кинолента "Мститель из Гянджабасара".

Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле".

Ушел из жизни 11 июля 2006 года.

(Автор: Джани Бабаева)