Азербайджанский тарист покорил Европу - (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде с успехом выступил в городах Европы, покорив зрителей концертными программами мугама, сообщает Trend Life.

На днях в центре Sargfabrik в Вене (Австрия) прошел соло-концерт Сахиба Пашазаде "Путешествие в Страну огней" с участием заслуженного артиста Кямрана Керимова (нагара). Вечер был организован KultEurasia (руководитель Даниэла Лиебервит) при поддержке министерства культуры Азербайджана и Центра азербайджанской культуры в Вене.

"Для меня большая честь пропагандировать азербайджанский мугам, который является нашим национальным наследием и музыкальной визитной карточкой страны, он включен во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Это самая богатая по содержанию и художественной мысли, идеальная по своему строению форма народного музыкального искусства. Каждая композиция мугама включает в себя большой мир поэтических образов, представлений и философских идей. Когда исполняешь эту музыку на таре, она приобретает особый смысл. Кстати, азербайджанское искусство исполнения на таре внесено во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО ", - сказал Trend Life Сахиб Пашазаде.

Концертная программа была также представлена в Центре культуры Amerlinghaus в Вене и на официальной церемонии открытия Дома Азербайджана в Зальцбурге с участием руководства и сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Австрии, почетного консульства Азербайджана в Зальцбурге, Центра азербайджанской культуры, а также наших соотечественников, живущих в Австрии, представителей местной общественности.

В августе прошли выступления музыканта в Будапеште (Венгрия), Констанце и Крайове (Румыния), организованные ТЮРКСОЙ в рамках фестиваля, посвященного 30-летию независимости тюркских республик - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Выступления Сахиба Пашазаде прошли при поддержке Международного центра мугама. В июне он был удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси за высокое исполнительское мастерство во время концертной программы, посвященной Международному дню мира ООН. Музыкант также получил из Польши медаль в честь 100-летия установления дипломатических связей между Польшей и Азербайджаном за вклад в развитие культуры между странами. В 2018 году тарист был также отмечен польской медалью в честь 100-летия независимости Польши и Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)