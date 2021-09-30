В Баку пройдет международная выставка-ярмарка

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года в Экспо-центре пройдет VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка, сообщили Trend Life в ведомстве.

Мероприятие посвящено 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

Основная цель выставки-ярмарки – повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране.

Участникам выставки со стороны министерства культуры бесплатно будет предоставлено до шести квадратных метров экспозиционного пространства и необходимое оборудование.

В VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке примут участие 43 зарубежные организации, 99 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством. В рамках выставки будет проведено 139 мероприятий различных форматов.

Также пройдет детский кукольный спектакль по мотивам произведений Низами Гянджеви, состоятся "часы сказок", встречи с детскими писателями, мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг на актуальные темы, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, концертные программы. Будут организованы платформы для сотрудничества.

В выставке-ярмарке примут участие народные писатели и поэты Азербайджана, известные молодые литераторы и популярные зарубежные авторы и актеры. Среди гостей мероприятия - Чингиз Абдуллаев, Гюльсерен Будайджиоглу, Эльхан Элатлы, Синан Ягмур, Тогрул Ниязи Мехти, Эрджан Кесал и другие.

Предусмотрены большие скидки на всю книжную продукцию, выставленную на продажу участниками мероприятия.

Для посетителей выставки каждые 30 минут от станции метро "Кероглу" и каждый час от станции метро "Эльмляр Академиясы" будут курсировать автобусы.

Спонсоры выставки – компания BP, генеральный партнер – Общественное телевидение Азербайджана, организационная поддержка - Caspian Event Organisers.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)