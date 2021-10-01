Театральный Сумгайыт – актеры снова вместе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С первого октября 2021 года в Азербайджане возобновили деятельность театры с условием заполнения мест не более чем на 50%.

В связи с этим в Сумгайытском государственном драматическом театре прошло общее собрание коллектива.

Директор театра, заслуженный артист Азербайджана Мубариз Гамидов поздравил труппу с восстановлением творческого процесса после длительного перерыва, а также рассказал о предстоящих планах и задачах.

Была подчеркнута необходимость восстановления прежней творческой среды, профессиональных навыков актеров, а также завершения работы над неоконченными спектаклями.

"Весь этот период коллектив работал в онлайн-формате, однако театр по-прежнему остается живым искусством и актеру важно ощущать публику в зрительном зале", - заявил Мубариз Гамидов.

На собрании отмечалось, что подготовлен график репетиций двух моноспектаклей и нескольких постановок. В ближайшее время начнется работа над постановкой "Xəzinə" ("Сокровищница"), посвященной Низами Гянджеви.

Главный режиссер театра, народный артист Фирудин Магеррамов сказал, что актерская труппа как можно быстрее после длительного перерыва должна восстановить творческую форму.

Отметим, что коллектив Сумгайытского государственного драматического театра приступает к работе над моноспектаклями по двум пьесам Ульвии Гейдаровой – "Uşaqlıq" ("Детство") и "Pələng" ("Пялянг"), к спектаклю по произведению Абдуррагим бека Ахвердиева "Kimdir müqəssir" ("Кто виноват?"), а также к детской постановке "Göyçək Fatma" ("Прекрасная Фатьма").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)