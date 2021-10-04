Кино за 5 дней – награда азербайджанских кинематографистов в Ташкенте (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодые азербайджанские кинематографисты Мурад Гусейнов и Саддам Мехтиев стали победителями конкурса "Кино за 5 дней", проведенного в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщили Trend Life представители делегации нашей страны на фестивале.

Азербайджанские кинематографисты удостоены награды в номинации "Во имя просвещения и прогресса".

"Кино за 5 дней" - это основная программа молодёжного кинофестиваля, который прошел в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути".

Цели проведения конкурса - поддержка, продвижение и развитие индустрии молодежного международного кино; открытие новых кинолокаций как современных, так и исторических, для молодых, международных кинематографистов; повышение интереса мирового молодого поколения к богатому культурному наследию Узбекистана, неразрывно связанному с культурами других народов; развитие дружеских международных отношений среди молодого поколения кинематографистов, обмен опытом и т.д.

В программе "Кино за 5 дней" было представлено два азербайджанских фильма – "Время диких журавлей" (режиссер Мурад Гусейнов) и "Две дороги" (режиссеры - Мурад Гусейнов и Саддам Мехтиев).

Также, в рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" прошли Дни азербайджанского кино, в ходе которых вниманию зрителей были представлены кинокартины – "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Внутренний город" Руфата Гасанова, "Олимпия" Али Саттара Гулиева, "Фарида" Ксении Лагутиной, "Мы" Ормана Алиева, "Последний" Фариза Ахмедова.

(Автор: Джани Бабаева)