"Половецкие пляски" вызвали восторг бакинцев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - После длительного перерыва, связанного с карантинными мерами, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета возобновил свою деятельность и открыл новый (113-й) театральный сезон, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

На сцене театра состоялась премьера балета "Половецкие пляски" русского композитора Александра Бородина. Этот спектакль был показан наряду с балетом "Шахерезада" Николая Римского-Корсакова.

На мероприятии присутствовал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сотрудники ведомства и многочисленные гости.

"Половецкие пляски" - это балетный фрагмент из оперы "Князь Игорь". Ее написанию Бородин посвятил 18 лет. Полностью опера так и не была закончена. После смерти композитора ее на основе оставшихся эскизов дописал Александр Глазунов, а Николай Римский-Корсаков оркестровал большую часть клавира. Премьера оперы "Князь Игорь" состоялась 23 октября 1890 года в Мариинском театре оперы и балета в Петербурге. "Половецкие пляски" были поставлены балетмейстером Львом Ивановым и произвели на публику колоссальное впечатление. Впоследствии "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" стали отдельным балетным спектаклем и ставились во многих театрах.

Спектакль для Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета поставил заслуженный артист Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Самир Самедов на основе хореографии Михаила Фокина.

Музыкальный руководитель и дирижер балета - народный артист, профессор Ялчин Адигезалов.

Главные партии в спектакле исполнили народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова, солисты Фатима Халафова, Захра Танрывердиева, Сеймур Гадиев и артисты балетной труппы.

Спектакль "Половецкие пляски" в постановке Азербайджанского театра оперы и балета отличают красочные декорации и богатые костюмы. Постановка вызвала восторг зрительской аудитории и была встречена бурными аплодисментами.

Показ спектакля прошел в соответствии с карантинными мерами, действующими при пандемии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)