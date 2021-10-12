Карабахская эпопея от 80-х до Дня Победы! Завершились съемки масштабного художественного фильма "Родная Земля" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия "Нариманфильм" завершила съемки полнометражного художественного фильма "Doğma Torpaq" (Родная Земля, Motherland), сообщает Trend Life.

Проект был реализован в течение года, съемки прошли в Баку, Гобустане, Гахе, Загатале, Губе, Барде и на освобожденных от армянской агрессии территории страны. В масштабном проекте приняли участие более тысячи людей. Фильм посвящен героям первой и второй Карабахских войн, светлой памяти шехидов.

"Это эпическая история, которая охватывает советский период от начала 80-х, время изгнания тысяч азербайджанцев с родных земель из Армении, оккупации армянскими агрессорами Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, Ходжалинского геноцида, учиненной военными преступниками, 30-летнего ожидания освобождения и, наконец, Дня победы – 8 ноября 2020 года! В фильме красной нитью проходит судьба егеря из Карабаха, который во время армянской агрессии становится разведчиком и бьется во имя защиты родной земли", - сказал Trend Life режиссер-постановщик и сценарист Ильгар Сафат.

Фильм в данное время находится на стадии монтажа. После премьеры картину запланировано представить на международных кинофестивалях.

В фильме снимались – народные артисты Гаджи Исмайлов, Мабуд Магеррамов, а также Алина Воронцова (Россия), Рустам Джабраилов, Орхан Аббасов, Азер Айдемир, Горгуд Джафарлы, Рашад Сафаров, Эльдар Багирбеков, Ярослав Трифонов, Амина Аббасова, Аждар Зейналов и другие.

Фильм "Родная Земля" является совместным производством киностудий "Нариманфильм" и "Азербайджанфильм" при финансовой поддержке министерства культуры Азербайджана и Pasha Holding, а также Gazelle Group, AZMADE, CMS, ITV, Azersun.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)