Фильм о героизме азербайджанских воинов удостоен приза международного кинофестиваля (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life / - Историко-документальный фильм "BİZ" ("МЫ") совместного производства Baku Media Center и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы удостоен специального приза жюри шестого Международного фестиваля документальных фильмов тюркского мира в Стамбуле, сообщил Trend Life редактор картины Аяз Мирзоев.

Церемония награждения прошла в T.C. Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü. Приз был вручен автору идеи и режиссеру фильма, исполнительному директору Baku Media Center Орману Алиеву. В составе нашей делегации был также продюсер, директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов.

Фильм снят при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Историко-документальный фильм "BİZ" посвящен Славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, вписанной золотыми буквами в историю Азербайджана. Фильм не случайно называется "BİZ" ("МЫ"), в нем отражены единство и солидарность, проявленные азербайджанцами в период войны. Наряду с отвагой и героизмом мужественных азербайджанских военнослужащих, сражавшихся на передовой в течение 44 дней Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, показан патриотизм граждан Азербайджана, поддерживающих армию в тылу. В фильме отражен морально-патриотический дух азербайджанских солдат и простых граждан в период войны, их эмоции, переживания и самое главное, абсолютная уверенность каждого азербайджанца в Победе. В документальной киноленте представлены интервью простых граждан Азербайджана, чьи видео, фотографии, статусы стали самыми обсуждаемыми в социальной сети. В фильме респонденты делятся своими переживаниями и воспоминаниями.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)