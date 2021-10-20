Грандиозный концерт артистов тюркского мира – известный оркестр выступил под управлением азербайджанского дирижера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Один из самых известных творческих коллективов Турции - Билькентский симфонический оркестр выступил с концертом, в котором приняли участие артисты тюркского мира, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ТЮРКСОЙ.

В рамках проекта, реализованного ТЮРКСОЙ в сотрудничестве с Билькентским симфоническим оркестром, была представлена концертная версия знаменитой оперы Жоржа Бизе "Кармен".

Мероприятие прошло на сцене Odeon Билькентского университета (Анкара) и было приурочено к 30-летию независимости ряда тюркских стран - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Билькентский симфонический оркестр выступил под управлением заслуженного деятеля искусств Азербайджана, известного дирижера Эльшада Багирова. Солисты программы - Феруза Юсупова (Узбекистан), Айхан Уштук (Турция), Альфия Каримова (Башкортостан, Россия), Расул Жармагамбетов (Казахстан).

Ведущей вечера стала Дидем Айгюн (Турция).

Грандиозная концертная программа была встречена зрителями с огромным интересом, и после каждого музыкального номера зал взрывался овациями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)