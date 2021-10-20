Сила и красота голоса – в Баку презентована антология оперного искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов во Дворце Гейдара Алиева прошла презентация книги "Антология азербайджанского оперного искусства", сообщает Trend Life. Автором издания является заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева.

Рассказывая о работе над изданием, Бабаева подчеркнула, что антология издана на английском языке. Было отмечено, что в отличие от первого тома антологии, посвященной женским голосам, новое издание ориентировано на мужские голоса.

Книга включает в себя ценные материалы для изучения и исследования вокального искусства.

На мероприятии также была представлена концертная программа с участием заслуженного артиста Алиахмеда Ибрагимова, вокалистов Талеха Яхъяева, Рзы Хосровзаде, Урфана Джафарова. Вокалисты продемонстрировали силу и красоту тембра своего голоса.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель – заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

На фестивале произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)